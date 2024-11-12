Цена немного упала: за сколько сегодня можно купить 100 евро

Евро значительно снизилось в цене в банках, а на черном рынке наблюдается похожая тенденция. В то же время в обменниках европейская валюта немного подорожала.

Сколько стоит 100 евро сегодня

Цена за 100 евро будет варьироваться в зависимости от того, покупать их в банке, в обменниках или на черном рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина.

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По состоянию на утро 12 ноября, по данным Минфина, курс евро в банках:

Покупка – 44,13 гривны (-17 копеек);

Продажа – 44,77 гривны (-18 копеек.)

На черном рынке:

Покупка – 44,60 гривны (-10 копеек);

Продажа – 44,70 гривны (-20 копеек).

В обменниках:

Покупка – 44,40 гривны (-10 копеек);

Продажа – 44,77 гривны (+7 копеек).

Итак, 100 евро в таком случае будет стоить: