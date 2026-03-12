Цена войны для США: Вашингтон заплатил миллиарды долларов за 6 дней конфликта в Иране

Чиновники администрации американского лидера Дональда Трампа во время брифинга для Конгресса на этой неделе оценили стоимость войны против Ирана. Они заявили, что первые шесть дней конфликта стоили США по меньшей мере 11,3 миллиардов долларов.

Сколько стоила Соединенным Штатам война с Ираном?

Эту цифру озвучили во время закрытого брифинга для сенаторов во вторник, о чем пишет Reuters.

Читайте также Израиль не собирался брать Тегеран: сколько еще может длиться война на Ближнем Востоке

Она не охватывает полную стоимость войны. Но стоимость была предоставлена законодателям, которые требовали больше информации о конфликте.

Несколько помощников конгрессменов заявили, что Белый дом вскоре может подать в Конгресс запрос на дополнительное финансирование боевых действий. Некоторые чиновники говорят, что запрос может составить 50 миллиардов долларов, хотя другие считают, что эта оценка может быть заниженной

Обратите внимание! Администрация пока не предоставила публичной оценки общей стоимости конфликта и не объяснила, сколько времени он может длиться.

Чиновники администрации также сообщили законодателям, что боеприпасы на сумму 5,6 миллиардов долларов были использованы только в течение первых двух дней ударов. Членам Конгресса, вероятно, придется утверждать дополнительное финансирование войны.

Но они выражают беспокойство, что конфликт истощит военные запасы США. Особенно с учетом того, что оборонная промышленность и так едва успевает удовлетворять спрос.

Напомним, что Европейский Союз также платить высокую цену за действующие события – однако несколько иначе. Об этом заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дело в том, что первые 10 дней войны на Ближнем Востоке стоили Евросоюзу дополнительные 3 миллиарда евро.

Важно! Проблема заключается в том, что цены на газ выросли на 50%, а цены на нефть – на 27%.

Что известно о влиянии конфликта на Россию и Украину?