Украинцам могут зачесть годы стажа: кому это поможет выйти на пенсию

Государство продолжает ужесточать правила выхода на заслуженный отдых, вынуждая украинцев более тщательно подсчитывать отработанные годы. Однако даже при отсутствии официального трудоустройства существуют законные способы увеличить свой показатель для Пенсионного фонда.

Сколько лет придется отработать, чтобы выйти на пенсию?

Уже в 2027 году, чтобы начать получать выплаты в 60 лет, украинцам придется накопить не менее 34 лет страхового стажа. Если же этого показателя не хватает, нормативы смягчаются в зависимости от возраста: в 63 года потребуется 24 года стажа, а в 65 лет достаточно будет иметь 15 лет, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Поэтому, если вам не хватает нескольких лет для выполнения жестких требований, государство позволяет учесть периоды ухода за ребенком. Это касается родителей, находившихся в соответствующем отпуске до достижения ребенком трехлетнего возраста, а также неработающих лиц, ухаживавших за малышом.

Справочно: чтобы эти годы превратились в реальный стаж, требуется четкое документальное подтверждение. Для периодов до 2004 года достаточно свидетельства о рождении ребенка, а после 1 января 2004 года ключевую роль играют данные персонифицированного учета и приказ работодателя о предоставлении отпуска.

Почему вообще повышается пенсионный возраст?

Постепенное повышение возрастной планки выхода на пенсию является частью масштабной реформы, которая должна завершиться уже в 2028 году. Тогда требования достигнут своего максимума: для выхода на пенсию в 60 лет потребуется ровно 35 лет официальной работы с уплатой единого социального взноса (ЕСВ).

Напомним, что начиная с 2004 года наличие записи в трудовой книжке больше не гарантирует стаж – решающим является лишь факт регулярной уплаты налогов работодателем.