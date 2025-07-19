Какой размер пенсии при 34 годах стажа?

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Украинец с 34 годами стажа сможет выйти на пенсию в 60 лет, а размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Посчитаем, какой размер выплат будет при:

минималке в 8 000 гривен;

в 8 000 гривен; средней зарплате по данным Госстата в 23 460 гривен.

При минималке украинец с 34 годами стажа будет иметь пенсию 2 720 гривен (8 000 × 0,34). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

При средней зарплате в 23 460 украинец сможет получать 7 976 гривен (20 355 × 0,34).

Какую прибавку можно получать?

Пенсионеры, у которых имеющийся стаж превышает установленную законом норму, могут получить надбавку к пенсии. За каждый полный год "лишнего" страхового стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее исчисленного размера.

Это зависит от того, когда человек вышел на заслуженный отдых:

если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхнормативный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

если пенсия назначена после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Если человек имеет больше стажа, чем нужно, устанавливают доплату: за каждый полный "дополнительный" год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну. Соответственно, каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 23,61 гривен (2 361 × 1%).