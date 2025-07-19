Який розмір пенсії при 34 роках стажу?

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Українець з 34 роками стажу зможе вийти на пенсію в 60 років, а розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Порахуємо, який розмір виплат буде при:

мінімалці у 8 000 гривень;

у 8 000 гривень; середній зарплаті за даними Держстату у 23 460 гривень.

При мінімалці українець з 34 роками стажу матиме пенсію 2 720 гривень (8 000 × 0,34). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

При середній зарплаті у 23 460 українець зможе отримувати 7 976 гривень (20 355 × 0,34).

Яку надбавку можна отримувати?

Пенсіонери, у яких наявний стаж перевищує встановлену законом норму, можуть отримати надбавку до пенсії. За кожен повний рік "зайвого" страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру.

Це залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:

якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний "додатковий" рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).