Скільки років доведеться відпрацювати для виходу на пенсію?

Вже у 2027 році для того, щоб почати отримувати виплати у 60 років, українцям доведеться накопичити щонайменше 34 роки страхового стажу. Якщо ж цього показника не вистачає, нормативи пом'якшуються залежно від віку: у 63 роки вимагатимуть від 24 років стажу, а у 65 років достатньо буде мати 15 років, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Тому якщо вам не вистачає кількох років для виконання жорстких нормативів, держава дозволяє врахувати періоди догляду за дитиною. Це стосується батьків, які перебували у відповідній відпустці до досягнення дитиною трирічного віку, а також непрацюючих осіб, які доглядали за малюком.

Довідково: Щоб ці роки перетворилися на реальний стаж, потрібне чітке документальне підтвердження. Для періодів до 2004 року достатньо свідоцтва про народження дитини, а після 1 січня 2004 року ключову роль відіграють дані персоніфікованого обліку та наказ роботодавця про надання відпустки.

Чому взагалі зростає пенсійний вік?

Поступове підвищення відової планки виходу на пенсію є частиною масштабної реформи, яка має завершитися вже у 2028 році. Тоді вимоги досягнуть свого максимуму: для виходу на пенсію у 60 років знадобиться рівно 35 років офіційної роботи зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Нагадаємо, що починаючи з 2004 року, наявність запису в трудовій книжці більше не гарантує стаж – вирішальним є лише факт регулярної сплати податків роботодавцем.