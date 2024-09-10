Цены на электричество осенью: сколько стоит 1 киловатт света

Летом цена на электроэнергию выросла на около 64%. Однако осенью тариф на свет останется неизменным.

Какая стоимость электроэнергии осенью

Из-за повышения тарифа на электроэнергию, осенью цена за 1 киловатт электричества составляет 4,32 гривны. Ранее, до 1 июня 2024 года, тариф был на уровне 2,64 гривны.

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Впрочем, с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года потребители электроотопления смогут пользоваться льготным тарифом в 2,64 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет доступен при условии, если месячное потребление электроэнергии не превышает 2 000 киловатт-часов.

Интересно! Если среднестатистическая украинская семья потребляет ежемесячно около 250 киловатт-часов электроэнергии, то в соответствии с новым тарифом счет за электричество будет составлять 1 080 гривен.