Волноваться не стоит: как изменятся тарифы на газ в октябре

Стоимость газа зависит от поставщика. Сейчас большинство украинцев обслуживает "Нафтогаз". Именно эта компания выступила поставщиком последней надежды.

На сколько вырастет стоимость газа

В октябре стоимость газа для потребителей не изменится. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов рассказал, что тариф будет оставаться неизменным в течение всего отопительного сезона.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Последние несколько сезонов тариф в "Нафтогазе" остается без изменений. Для бытовых потребителей стоимость газа у этого регулятора составляет 7,96 гривны за кубометр.

Однако есть граждане, которых обслуживают другие компании. Тарифы этих регуляторов следующие: