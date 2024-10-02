На скільки зросте вартість газу

У жовтні вартість газу для споживачів не зміниться. Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що тариф залишатиметься незмінним протягом усього опалювального сезону.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Останні декілька сезонів тариф у "Нафтогазі" залишається без змін. Для побутових споживачів вартість газу у цього регулятора складає 7,96 гривні за кубометр.

Однак, є громадяни, яких обслуговують інші компанії. Тарифи цих регуляторів такі: