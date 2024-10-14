Цена 300 долларов: сколько гривен получится, если обменять

14 октября 2024, 13:11
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Автор: Татьяна Стельмах

После того, как НБУ ввел режим "управляемой гибкости" на рынке валют, курс доллара постоянно колеблется. Из-за этого стоимость 300 долларов может отличаться в разные дни.

Сколько стоит 300 долларов

По данным НБУ, официальный курс доллара сегодня составляет 41,18 гривны. Соответственно 300 долларов сейчас стоят 12 354 гривны.

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Несмотря на это в обменниках курс доллара колеблется в пределах 41,25 – 41,60 гривны, поэтому и стоимость трех стодолларовых купюр такая – 12 375 – 12 480 гривен.

На черном рынке диапазон колебания очень подобный – 12 438 – 12 450 гривен.