Цена 300 долларов: сколько гривен получится, если обменять
14 октября 2024, 13:11Читати новину українською
После того, как НБУ ввел режим "управляемой гибкости" на рынке валют, курс доллара постоянно колеблется. Из-за этого стоимость 300 долларов может отличаться в разные дни.
Сколько стоит 300 долларов
По данным НБУ, официальный курс доллара сегодня составляет 41,18 гривны. Соответственно 300 долларов сейчас стоят 12 354 гривны.
Читайте также Почти 900 миллионов долларов: НБУ снова продал валюту
Несмотря на это в обменниках курс доллара колеблется в пределах 41,25 – 41,60 гривны, поэтому и стоимость трех стодолларовых купюр такая – 12 375 – 12 480 гривен.
На черном рынке диапазон колебания очень подобный – 12 438 – 12 450 гривен.