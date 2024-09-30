Какое количество стажа могут докупить пенсионеры

Количество стажа, которое приобрело лицо, влияет не только на размер пенсии, но и на возможность выйти на заслуженный отдых. Этот показатель можно увеличить.

Есть ли ограничения для покупки стажа

Украинцы могут приобрести любое количество стажа, сообщает Правительственный портал. Более того, осуществлять покупку может не сам будущий пенсионер, а другой человек за него.

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Обратите внимание! Частоту и размер взносов лицо определяет самостоятельно, учитывая индивидуальные обстоятельства.

Один месяц стажа равен размеру минимального страхового взноса. По состоянию на сейчас это значение – 1 760 гривен. Соответственно, год будет стоить уже 21 120 гривен.

Какое количество стажа для выхода на пенсию нужно в 2024:

чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Напомним! До 2028 года количество стажа, которое необходимо для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет расти.