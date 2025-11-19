НБУ изменил цену валют: до сих пор ли доллар по 42 гривны
- Официальный курс доллара США вырос на 3 копейки до 42,09 гривны, а евро на 1 копейку до 48,79 гривны.
- На 20 ноября ожидается, что доллар в цене почти не изменятся, а самое существенное изменение коснется евро.
За последние сутки официальные валюты, доллар и евро, показали рост цены. НБУ установил курсы на 1 – 3 копейки дороже. В то же время завтра, 20 ноября, доллар в цене не изменится, а вот евро покажет спад стоимости.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,09 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 18 ноября. Официальный курс евро составляет 48,79 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Коррупция есть не только в Украине: самые громкие скандалы, всколыхнувшие Европу
По состоянию на 20 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,09 гривны;
- евро – 48,74 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 19 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,29 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,23 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,50 гривны, продажа – по 42,30 гривны.
Какого официального курса ждать в конце 2025 года?
Прогнозируется, что официальный курс доллара до конца этого года может вырасти на 1 – 2 гривны от нынешней стоимости, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала.
Таким образом, стоимость доллара НБУ может достигать от 43 до 44 гривен за валюту.
Если официальный курс доллара вырастет, то это отразится и на наличном рынке, где цена может будет на 25 – 50 копеек дороже.