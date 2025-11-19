НБУ змінив ціну валют: чи досі долар по 42 гривні
- Офіційний курс долара США виріс на 3 копійки до 42,09 гривні, а євро на 1 копійку до 48,79 гривні.
- На 20 листопада очікується, що долар в ціні майже не зміняться, а найсуттєвіша зміна торкнеться євро.
За останню добу офіційні валюти, долар та євро, показали ріст ціни. НБУ встановив курси на 1 – 3 копійки дорожчими. Водночас завтра, 20 листопада, долар в ціні не зміниться, а от євро покаже спад вартості.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,09 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 18 листопада. Офіційний курс євро становить 48,79 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 20 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,09 гривні;
- євро – 48,74 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 19 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,29 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,23 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,50 гривні, продаж – по 42,30 гривні.
Якого офіційного курсу чекати наприкінці 2025 року?
Прогнозується, що офіційний курс долара до кінця цього року може зрости на 1 – 2 гривні від теперішньої вартості, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу.
Таким чином, вартість долара НБУ може сягати від 43 до 44 гривень за валюту.
Якщо офіційний курс долара зросте, то це відобразиться й на готівковому ринку, де ціна може буде на 25 – 50 копійок дорожчою.