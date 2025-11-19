Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,09 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 18 листопада. Офіційний курс євро становить 48,79 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 20 листопада курс валют буде таким:

Станом на ранок 19 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

Прогнозується, що офіційний курс долара до кінця цього року може зрости на 1 – 2 гривні від теперішньої вартості, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу.

Таким чином, вартість долара НБУ може сягати від 43 до 44 гривень за валюту.