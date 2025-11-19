Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,09 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 18 листопада. Офіційний курс євро становить 48,79 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 20 листопада курс валют буде таким:

  • долар – 42,09 гривні;
  • євро – 48,74 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 19 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,29 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,23 гривні, продаж – по 42,20 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,50 гривні, продаж – по 42,30 гривні.

Якого офіційного курсу чекати наприкінці 2025 року?

  • Прогнозується, що офіційний курс долара до кінця цього року може зрости на 1 – 2 гривні від теперішньої вартості, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу.

  • Таким чином, вартість долара НБУ може сягати від 43 до 44 гривень за валюту.

  • Якщо офіційний курс долара зросте, то це відобразиться й на готівковому ринку, де ціна може буде на 25 – 50 копійок дорожчою.