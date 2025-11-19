Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,09 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 18 ноября. Официальный курс евро составляет 48,79 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 20 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,09 гривны;

евро – 48,74 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 19 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны , продажа – по 42,29 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,23 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,50 гривны, продажа – по 42,30 гривны.

Какого официального курса ждать в конце 2025 года?