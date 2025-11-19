Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,09 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 18 ноября. Официальный курс евро составляет 48,79 гривны, то есть цена выросла на 1 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 20 ноября курс валют будет таким:

  • доллар – 42,09 гривны;
  • евро – 48,74 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 19 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,29 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,23 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,50 гривны, продажа – по 42,30 гривны.

Какого официального курса ждать в конце 2025 года?

  • Прогнозируется, что официальный курс доллара до конца этого года может вырасти на 1 – 2 гривны от нынешней стоимости, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала.

  • Таким образом, стоимость доллара НБУ может достигать от 43 до 44 гривен за валюту.

  • Если официальный курс доллара вырастет, то это отразится и на наличном рынке, где цена может будет на 25 – 50 копеек дороже.