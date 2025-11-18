Какие самые громкие коррупционные скандалы случались в Европе?

"Горилла" (Gorilla) – грандиозный скандал Словакии

В декабре 2011 года в Интернете появляется файл, где есть запись разговора политиков, чиновников и руководителей предприятий, которые обсуждают "откаты" в обмен на контракты на закупку и приватизацию.

Читайте также Пакеты долларов из операции "Мидас": разрешено ли банкам выдавать такие объемы средств

Файл принадлежал словацкой секретной службе, а на нем были записаны разговоры в период с 2005 года по 2006 годы. Речь идет о разговорах между бизнесменом Ярославом Хашчаком, совладельцем инвестиционной группы Penta, и политиками.

Также упоминаются встречи с тогдашним министром экономики Йирко Мальчареком, председателем Фонда национального имущества Анной Бубениковой и тому подобное. После этого Бубеникова была уволена.

В то же время утечки этих записей вызвали в Словакии протесты и акции. Однако точная подлинность всех протоколов, а также их полнота, до сих пор вызывает вопросы, ведь нет официального подтверждения всех записей, и отсутствуют оригиналы аудио.

В издании Spectator говорится о том, что в постановлениях о закрытии дел, которые были связаны со скандалом, несколько свидетелей изменили свое мнение в ходе расследования.

Поэтому следователи специализированной группы закрыли по меньшей мере 4 дела по подозрению в коррупции в течение почти 5-летнего расследования.

Одни из крупнейших коррупционных скандалов в Европе связаны с компанией Siemens

Подробности скандала о взяточничестве компании Siemens были разоблачены в 2008 году, проанализировал 24 Канал.

Дело в том, что компания подкупала чиновников для того, чтобы получать беспрепятственно государственные контракты на выполнение работ. Речь шла о таких контрактах, как перевод телефонной сети OTE на цифровой формат и обеспечение систем наблюдения для Олимпийских игр.

Самое интересное, что скандал задел непосредственно греческое правительство, ведь одним из тех, кто получал средства после принятия решения по телекоммуникационным контрактам, был тогдашний премьер-министр транспорта Греции Тасос Мантелис.

Например, по делу о телефонной сети OTE было уплачено около 70 миллионов евро в виде взяток, пишет Deutsche Welle. Они были выплачены для того, чтобы в 1998 году обеспечить продажу оборудования Siemens греческому телекоммуникационному оператору OTE.

Часть коррупционных схем Siemens была связана, частности с проектами безопасности, телекоммуникаций и инфраструктуры во время летней Олимпиады 2004 в Афинах.

Зато как заявил греческий прокурор, где-то 35 миллионов евро взяток было уплачено за получение государственных соглашений по цифровизации сети телекоммуникационной компании OTE, свидетельствуют данные The National Herald.

Напоминаем! Siemens – это второй в мире крупнейший международный концерн в области электроники, электротехники, энергетики, машиностроения и прочего. Штаб-квартиры компании – в Берлине и Мюнхене.

"Qatargate" – скандал с коррупцией в Европарламенте

Этот скандал был связан с тем, что отдельные должностные лица Европарламента и их семьи находились под влиянием правительств Катара, Марокко и Мавритании. Они занимались коррупцией, отмыванием денег и улучшением имиджа этих стран в Евросоюзе.

Известно, что чиновники пытались отменить 6 парламентских резолюций, осуждающих состояние прав человека в Катаре, а также работали над заключением соглашения о безвизовом режиме между Дохой и Евросоюзом.

Среди главных фигурантов дела были: бывшая вице-президент Европарламента, греческий депутат Ева Кайли, итальянский экс-депутат Антонио Панцери и его помощник Франческо Джорджи.

Как пишет DW, после ареста лиц в Брюсселе 9 декабря, бельгийская полиция изъяла 1,5 миллиона евро наличными из частных домов. Также Панцери заявил, что Катар платил ему и Франческо Джорджи по 1 миллиону евро в год.

После этого в Европарламенте приняли резолюцию, чтобы приостановить работу над законодательными файлами, связанными с Катаром, а также был приостановлен доступ катарских представителей в парламент. Приговоров по делу до сих пор нет, а следствие продолжается.

LuxLeaks (2014 – 2016 годов) – скандал с "утечкой" налоговых решений

Это дело началось с утечки секретных документов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которые показали, что богатые международные корпорации получали сверхнизкие налоговые ставки в Люксембурге, упоминалось в The Guardian.

Дело в том, что документы раскрывали скрытые сделки между PwC и люксембургскими налоговыми органами, которые позволяли корпорациям избегать уплаты налогов в странах Евросоюза. Общая сумма уклонений от налогов оценивалась в миллиарды евро ежегодно.

Среди ключевых фигурантов дела были Антуан Делтур, сотрудник PwC, который передал документы журналистам, Рапхаэль Галет, также PwC, помогал в организации документов, и Жан-Филипп Бартель, сотрудник PwC, частично фигурировал в процессе.

В результате судебного процесса 2016 – 2018 годов суд в Люксембурге признал Делтура и Галета виновными в разглашении коммерческой тайны. Однако Верховный суд Люксембурга признал, что общественный интерес в раскрытии информации перевешивает вред компании, и частично смягчил приговоры.

Что известно о PricewaterhouseCoopers (PwC): это международная сеть компаний, предоставляющая такие услуги, как аудит, налогообложение, консалтинг, юридические и бухгалтерские услуги. PwC является одной из крупнейших аудиторских компаний в мире.

Что известно об одной из крупнейших коррупционных схем в Украине?