Після того, як офіційний курс євро зріс до майже 49 гривень, сьогодні валюта показує протилежний рух – опустилася на 20 копійок. Натомість долар зріс, хоч і не суттєво. На 19 листопада очікується, що обидві валюти майже не зміняться.