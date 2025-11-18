Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,06 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 17 листопада. Офіційний курс євро становить 48,78 гривні, тобто ціна впала на 20 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 19 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,09 гривні;
- євро – 48,79 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 18 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,29 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,24 гривні, продаж – по 42,21 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42 гривні, продаж – по 42,35 гривні.
Яким буде курс долара у найближчі роки?
У 2027 та 2028 роках ринок валют за базового сценарію залишатиметься контрольованим, а тому не варто очікувати, що валюта може перетнути позначку в 48 гривень, прогнозує керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва.
У проєкту держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 гривні за долар, натомість у МВФ очікують, що долар буде на рівні 45,4 гривні. А от на 2027 рік очікується, що валюта буде на рівні 47,5 гривні.