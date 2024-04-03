В банках растет, в обменниках падает: как изменилась стоимость доллар на рынке

В банках произошел существенный рост стоимости американской валюты. Покупка и продажа выросли более чем на десяток копеек. Однако покупка обменниками как доллара, так и евро упала в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 апреля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,10 гривны (+20 копеек против 2 апреля), а продажа – 39,60 гривны (+15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,40 гривны (+2 копейки), а продажа – 39,51 гривны (+1 копейка).

(+2 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 42,76 гривны (+3 копейки), а продают за 42,94 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

Сегодня обменники покупают доллар в среднем за 38,80 гривны (-19 копеек), а продают – 39,55 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,23 гривны (-26 копеек), а продажа – 43,01 гривны (+1 копейка).

Что будет с курсом на этой неделе

В своем комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе наличный рынок оставался в основном спокойным. Впрочем, ближе к концу недели произошел курсовой всплеск.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В конце недели стоимость доллара почти достигла уровня 39,6 гривны за доллар. Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.

На этой неделе Золотько прогнозирует, что до конца недели вероятно небольшое снижение стоимости наличного доллара.

В течение этой недели курс может колебаться в диапазоне 39,20 – 39,80 гривны за доллар.