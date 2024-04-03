В банках растет, в обменниках падает: как изменилась стоимость доллар на рынке
3 апреля 2024, 10:03Читати новину українською
В банках произошел существенный рост стоимости американской валюты. Покупка и продажа выросли более чем на десяток копеек. Однако покупка обменниками как доллара, так и евро упала в цене.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 3 апреля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,10 гривны (+20 копеек против 2 апреля), а продажа – 39,60 гривны (+15 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,40 гривны (+2 копейки), а продажа – 39,51 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают по 42,76 гривны (+3 копейки), а продают за 42,94 гривны (+2 копейки).
Курс в обменниках
- Сегодня обменники покупают доллар в среднем за 38,80 гривны (-19 копеек), а продают – 39,55 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,23 гривны (-26 копеек), а продажа – 43,01 гривны (+1 копейка).
Что будет с курсом на этой неделе
В своем комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе наличный рынок оставался в основном спокойным. Впрочем, ближе к концу недели произошел курсовой всплеск.
В конце недели стоимость доллара почти достигла уровня 39,6 гривны за доллар. Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.
На этой неделе Золотько прогнозирует, что до конца недели вероятно небольшое снижение стоимости наличного доллара.Обратите внимание! В течение этой недели курс может колебаться в диапазоне 39,20 – 39,80 гривны за доллар.