Сколько стоит доллар и евро: наличный курс валют 19 июля
19 июля 2022 , 11:50Читати новину українською
Доллар и евро подешевел в банках и обменниках, а вот на "черном рынке" наоборот – подорожал. С актуальным наличным курсом по состоянию на 19 июля можно ознакомиться дальше.
Курс валют в банках
По данным "Минфина", 19 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,70 гривны за доллар при покупке (-10 копеек). В то время как продают валюту в банках за 37,40 гривны за доллар (-10 копеек).
Читайте также Креативные трейдеры: как получить мерч за идею
Евро банки покупают за 36,70 грн (-5 копеек), а продают в среднем за 37,70 грн за евро (-5 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 36,92 гривны (-20 копеек), а продают – за 37,06 гривны (-22 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 37,24 гривны (-5 копеек) и продажа – 37,47 гривны (-9 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (+5 копеек), а продажа – 37,23 гривны (+13 копейки).
- Евро продают по 37,20 гривны (+20 копеек), а покупают за 37,45 гривны (+20 копеек).
Что будет с долларом: прогноз экспертов
- Недавно системные банки Украины сравнили безналичный курс с наличным, чтобы бороться с "карточными" туристами.
- По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, валютный рынок все еще нервозный из-за переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинского зерна. Так что, если НБУ "отпустит" курс, то это неизбежно приведет к временному повышению турбулентности на рынке.
- Эксперт прогнозирует, что курсовой коридор до конца июля будет находиться в диапазоне 36,0 – 38,5 гривны за доллар.
- Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова считает, что в ближайшее время ждать "валютную панику" украинцам не следует, ведь для этого нет никаких предпосылок. Подробнее об этом читайте здесь.
Достойно внимания – НБУ презентовал монету "Ой у лузі червона калина": смотрите видео