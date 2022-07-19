Сколько стоит доллар и евро: наличный курс валют 19 июля

Доллар и евро подешевел в банках и обменниках, а вот на "черном рынке" наоборот – подорожал. С актуальным наличным курсом по состоянию на 19 июля можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 19 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,70 гривны за доллар при покупке (-10 копеек). В то время как продают валюту в банках за 37,40 гривны за доллар (-10 копеек).

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Евро банки покупают за 36,70 грн (-5 копеек), а продают в среднем за 37,70 грн за евро (-5 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 36,92 гривны (-20 копеек), а продают – за 37,06 гривны (-22 копейки), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают – за (-22 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,24 гривны (-5 копеек) и продажа – 37,47 гривны (-9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (+5 копеек), а продажа – 37,23 гривны (+13 копейки).

(+5 копеек), а продажа – (+13 копейки). Евро продают по 37,20 гривны (+20 копеек), а покупают за 37,45 гривны (+20 копеек).

Что будет с долларом: прогноз экспертов

Недавно системные банки Украины сравнили безналичный курс с наличным, чтобы бороться с "карточными" туристами.

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, валютный рынок все еще нервозный из-за переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинского зерна. Так что, если НБУ "отпустит" курс, то это неизбежно приведет к временному повышению турбулентности на рынке.

Эксперт прогнозирует, что курсовой коридор до конца июля будет находиться в диапазоне 36,0 – 38,5 гривны за доллар.

Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова считает, что в ближайшее время ждать "валютную панику" украинцам не следует, ведь для этого нет никаких предпосылок. Подробнее об этом читайте здесь.

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