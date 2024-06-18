Впервые за долгое время: что произошло с официальным курсом сегодня

Официальный курс доллара едва ли не впервые за долгий период остался без изменений. Стоимость валюты остановилась на вчерашнем показателе. Однако курс евро немного подорожал.

Официальный курс 18 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,64 гривны за доллар. Стоимость доллара осталась без изменений по сравнению с 17 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,53 гривны, что на 6 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 19 июня:

доллар – 40,54 гривны,

евро – 43,44 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 18 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,33 гривны , а продажа – 41,01 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,88 гривны, а продажа – 40,98 гривны.

По сколько будет курс доллара на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе на наличном рынке курс доллара колебался в узком коридоре 40,80 – 41,0 гривны за доллар.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank На этой неделе произойдет умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка

Как прогнозирует Золотько, курс американского доллара в наличном сегменте может колебаться в диапазоне от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.

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