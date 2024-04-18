Ждать ли подорожания валют сегодня

18 апреля 2024, 10:02
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Американская валюта в банках и на черном рынке начала расти в цене. В то же время евро в обменниках достигло 43 гривен, а в банках несущественно подешевело.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 18 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,37 гривны (+2 копейки против 17 апреля), а продажа – 39,85 гривны (без изменений).

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  • Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,10 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (+7 копеек), а продажа – 39,85 гривны (+5 копеек).
  • Евро покупают по 42,71 гривны (+2 копейки), а продают за 42,90 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

  • Обменники покупают доллар в среднем за 39,35 гривны (-8 копеек), а продают – за 39,88 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 42,37 гривны (-10 копеек), а продажа – 43 гривны (+10 копеек).

Какого курса ожидает бизнес

Напоминаем, что в IV квартале 2023 года бизнес ожидал курс на уровне 40,06 гривны за доллар. А в III квартале – 40 гривен.

  • На сегодня, по данным НБУ, доля опрошенных считает, что в течение 2024 курс гривны в течение 2024 года не будет больше, чем 40 гривен.
  • Впрочем выросла доля респондентов, которые ожидают колебания на уровне – 40,1 – 44 гривны за доллар.
Важно! Опрос за I квартал 2024 года проводился с 31 января по 27 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны.

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Автор: Валерія Городинська