Ждать ли подорожания валют сегодня
18 апреля 2024, 10:02Читати новину українською
Американская валюта в банках и на черном рынке начала расти в цене. В то же время евро в обменниках достигло 43 гривен, а в банках несущественно подешевело.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 18 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,37 гривны (+2 копейки против 17 апреля), а продажа – 39,85 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,10 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (+7 копеек), а продажа – 39,85 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 42,71 гривны (+2 копейки), а продают за 42,90 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,35 гривны (-8 копеек), а продают – за 39,88 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,37 гривны (-10 копеек), а продажа – 43 гривны (+10 копеек).
Какого курса ожидает бизнес
Напоминаем, что в IV квартале 2023 года бизнес ожидал курс на уровне 40,06 гривны за доллар. А в III квартале – 40 гривен.
- На сегодня, по данным НБУ, доля опрошенных считает, что в течение 2024 курс гривны в течение 2024 года не будет больше, чем 40 гривен.
- Впрочем выросла доля респондентов, которые ожидают колебания на уровне – 40,1 – 44 гривны за доллар.