Рост стоимости продолжается: доллар снова на новой ценовой отметке

В банках, на черном рынке и в обменниках американская валюта стремительно растет вверх с начала недели. А евро за последние сутки кое-где пересекло уже отметку в 43 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны (+10 копеек против 19 марта), а продажа – 39,30 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны (+16 копеек), а продажа – 39,35 гривны (+19 копеек).

(+16 копеек), а продажа – (+19 копеек). Евро покупают по 42,75 гривны (+10 копеек), а продают за 42,92 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-12 копеек), а продажа – 39,58 гривны (+21 копейка), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продажа – (+21 копейка), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,68 гривны (+16 копеек), а продажа – 43,17 гривны (+27 копеек).

Что будет с долларом на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отметила, что банки после роста курса на межбанке на прошлой неделе среагировали относительно повышения стоимости доллара при покупке по безналичным каналам.

Стоимость наличного доллара даже росла до 39 гривен за доллар, хотя в среднем курс не превышал уровня 38,9 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Курсовые колебания существенного усиления спроса на валюту со стороны населения не вызвали. Этого не стоит ожидать и на этой неделе. В третью декаду месяца обычно спрос остается умеренным.

Как прогнозирует банкир, в течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 38,7 – 39,4 гривны за доллар.

Ключевым ориентиром для наличного рынка будут котировки на ВРУ. В этом же сегменте в последнее время наблюдается довольно существенная волатильность: рынок живо реагирует на изменения объемов спроса и предложения,

– добавляет Золотько.

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