Доллар подешевел: какой официальный курс сегодня

За сутки курс американской валюты упал в цене, впрочем, несущественно. А вот евро опустилось более чем на 20 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Официальный курс 1 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 1 декабря составляет 36,35 гривны за доллар. Доллар сравнительно с прошлым днем подешевел на 2 копейки.

Читайте также Доллар в первый день зимы: подорожала ли валюта

Что касается евро, то курс валюты снова подорожал. На сегодня цена достигла 39,72 гривны, что на 23 копейки меньше, чем вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 4 декабря:

Доллар – 36,46 гривны,

Евро – 39,65 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 1 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,2 гривны , а продажа – 37,67 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,03 гривны , а продажа – 37,54 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,4 гривны, а продажа – 37,51 гривны.

Каким будет курс доллара на наличном рынке на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с 4 по 10 декабря, общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На межбанке текущие колебания, как и в последние несколько недель, будут в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи сохранится на минимальном уровне – до 0,1 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи, а также текущие (ежедневные) курсовые изменения будут находиться в пределах 0,3 – 0,5 гривны.

Общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро,

– говорит Лесовой.

По прогнозам эксперта, на валютном рынке укоренится заложенный режим "управляемой гибкости".