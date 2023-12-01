Доллар подешевел: какой официальный курс сегодня
За сутки курс американской валюты упал в цене, впрочем, несущественно. А вот евро опустилось более чем на 20 копеек по сравнению со вчерашним днем.
Официальный курс 1 декабря
За данным Нацбанка, официальный курс 1 декабря составляет 36,35 гривны за доллар. Доллар сравнительно с прошлым днем подешевел на 2 копейки.
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Что касается евро, то курс валюты снова подорожал. На сегодня цена достигла 39,72 гривны, что на 23 копейки меньше, чем вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 4 декабря:
- Доллар – 36,46 гривны,
- Евро – 39,65 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 1 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 37,2 гривны, а продажа – 37,67 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,03 гривны, а продажа – 37,54 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,4 гривны, а продажа – 37,51 гривны.
Каким будет курс доллара на наличном рынке на следующей неделе
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с 4 по 10 декабря, общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится.
На межбанке текущие колебания, как и в последние несколько недель, будут в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи сохранится на минимальном уровне – до 0,1 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи, а также текущие (ежедневные) курсовые изменения будут находиться в пределах 0,3 – 0,5 гривны.
Общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро,
– говорит Лесовой.
По прогнозам эксперта, на валютном рынке укоренится заложенный режим "управляемой гибкости".