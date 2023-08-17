Доллар уже по 38 гривен: на сколько подорожала валюта

В обменниках продажи американской валюты достигли 38 гривен, в банках стоимость тоже тяготеет к этой отметке – за сутки цена выросла на 20 копеек. В то же время, евро держится своей стоимости.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 17 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,2 гривны (+10 копеек против 16 августа), а продажа – 37,9 гривны (+20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,62 гривны (+12 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,3 гривны (-8 копеек), а продажа – 38 гривен (+20 копеек), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продажа – (+20 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,11 гривны (без изменений), а продажа – 41,67 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73 гривны (+14 копеек), а продажа – 37,98 гривны (+18 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+18 копеек). Евро покупают за 41,25 гривны (+5 копеек), а продают за 41,56 гривны (+16 копеек).

Что будет с курсом на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой на следующую неделю наличный валютный рынок будет испытывать предвкушение сентябрьских изменений. Речь идет о постепенной либерализации рынка, а значит, регулятор уже готов ослабить регуляцию в начале осени, что безусловно повлияет на наличный курс.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка На следующей неделе и в принципе до конца текущего месяца не следует ожидать особой курсовой динамики. Так, пределы допустимых колебаний доллара и евро сохранятся на уровне начала августа: это 37,2 – 37,7 гривны за доллар и 40,7 – 42 гривны за евро.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.