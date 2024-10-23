НБУ опустил курс евро еще ниже: какова цена валюты
Американская валюта за последние сутки выросла на 5 копеек, а европейская валюта наоборот потеряла цену – спад произошел на 11 копеек от предыдущей стоимости.
Официальный курс 23 октября
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,33 гривны. То есть цена валюты подорожала на 5 копеек против 22 октября.
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Официальный курс евро взамен составляет 44,70 гривны. То есть, цена упала на 11 копеек.
По состоянию на 24 октября курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,27 гривны,
- евро – 44,43 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 23 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,60 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, а продажа – 41,58 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,30 гривны, а продажа – 41,64 гривны.
Сколько будет стоить доллар в ноябре
По словам экономиста Даниила Монина для 24 Канала, НБУ до последней недели декабря и, естественно, весь ноябрь также может спокойно держать курс на уровне 41 – 41,5 гривны.
Украина с середины октября до конца года должна получить еще почти 17 миллиардов долларов западного финансирования. Поэтому это будет увеличивать международные резервы до конца года.
Кроме того, инфляция в Украине уже вышла на уровень выше прогнозов НБУ, а это 8,6% в год. А это является второй причиной, почему регулятор не заинтересован в девальвации гривны.