Офіційний курс 23 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,33 гривні. Тобто ціна валюти подорожчала на 5 копійок проти 22 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,70 гривні. Тобто, ціна впала на 11 копійок.

Станом на 24 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,27 гривні,

євро – 44,43 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,60 гривні.

купівля – а продаж – На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , а продаж – 41,58 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,30 гривні, а продаж – 41,64 гривні.

Скільки коштуватиме долар у листопаді

Зі слів економіста Данила Моніна для 24 Каналу, НБУ до останнього тижня грудня й, природно, весь листопад також може спокійно тримати курс на рівні 41 – 41,5 гривні.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Україна з середини жовтня до кінця року має отримати ще майже 17 мільярдів доларів західного фінансування. Відтак це збільшуватиме міжнародні резерви до кінця року.

Крім того, інфляція в Україні вже вийшла на рівень вище за прогнози НБУ, а це 8,6% на рік. А це є другою причиною, чому регулятор не зацікавлений в девальвації гривні.