Официальный курс 23 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,33 гривны. То есть цена валюты подорожала на 5 копеек против 22 октября.

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Официальный курс евро взамен составляет 44,70 гривны. То есть, цена упала на 11 копеек.

По состоянию на 24 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 44,43 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,60 гривны.

покупка – а продажа – На черном рынке: покупка – 41,50 гривны , а продажа – 41,58 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,30 гривны, а продажа – 41,64 гривны.

Сколько будет стоить доллар в ноябре

По словам экономиста Даниила Монина для 24 Канала, НБУ до последней недели декабря и, естественно, весь ноябрь также может спокойно держать курс на уровне 41 – 41,5 гривны.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Украина с середины октября до конца года должна получить еще почти 17 миллиардов долларов западного финансирования. Поэтому это будет увеличивать международные резервы до конца года.

Кроме того, инфляция в Украине уже вышла на уровень выше прогнозов НБУ, а это 8,6% в год. А это является второй причиной, почему регулятор не заинтересован в девальвации гривны.