Старые газеты и коробки могут принести деньги: сколько платят за килограмм макулатуры

Старые газеты, ненужные книги и картонные коробки можно не только выбросить, но и сдать на переработку за деньги. Стоимость макулатуры зависит от вида бумаги, ее состояния, объема партии и условий конкретного пункта приема.

Сколько стоит килограмм макулатуры в Украине

Осенью 2026 года цена макулатуры зависит от региона, типа сырья и условий ее сдачи. По данным открытых прайсов пунктов приема, картон могут покупать примерно по 2,5–5 гривен за килограмм, а офисную бумагу – по 3,5–4,5 гривны. В то же время конкретные предложения могут отличаться в зависимости от объема партии и ее качества.

Ориентировочные цены по отдельным видам макулатуры:

Картон и гофрокартон – около 2,5–5 гривен за килограмм.

– около 2,5–5 гривен за килограмм. Офисная бумага – примерно 3,5–4,5 гривны за килограмм.

– примерно 3,5–4,5 гривны за килограмм. Книги, газеты и журналы – ориентировочно 3–5 гривен за килограмм, в зависимости от пункта приема.

– ориентировочно 3–5 гривен за килограмм, в зависимости от пункта приема. Архивные документы – около 3,5–5 гривен за килограмм.

Например, если сдать 10 килограммов картона по цене 3 гривны за килограмм, можно получить 30 гривен. За 20 килограммов офисной бумаги по ставке 4 гривны заплатят 80 гривен.

Важно! Учитывайте, что это ориентировочные расценки, а не единый тариф для всей Украины. Перед поездкой в пункт приема стоит уточнить актуальную стоимость, минимальный вес партии и возможность самостоятельно привезти сырье.

От чего зависит стоимость макулатуры

На цену влияют, прежде всего, вид бумаги, ее чистота и состояние. Например, белая офисная бумага и архивные документы могут оцениваться дороже, чем смешанная макулатура, а картонные коробки – по отдельному тарифу.

Также имеет значение влажность. Если бумага намокла, загрязнилась или содержит посторонние материалы, пункт приема может предложить более низкую цену. Поэтому перед сдачей макулатуру желательно высушить, рассортировать по видам и удалить пластиковые элементы, скотч и лишние металлические скрепки.

Обратите внимание! Еще один фактор – объем партии. Для больших поставщиков могут действовать отдельные условия закупки, тогда как при сдаче небольшого количества бумаги расценки могут быть другими. Если компания забирает сырье собственным транспортом, это также может повлиять на окончательную сумму.

Итак, чтобы получить больше за макулатуру, стоит заранее разделить бумагу и картон, подготовить их к переработке и сравнить предложения нескольких пунктов приема.