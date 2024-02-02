Тренд на активность и рост цен: как подорожает недвижимость в 2024 году

Рынок жилья в 2024 году скорее всего будет похожим на 2023 год. Поэтому стоит ожидать, что стоимость будет расти как на первичном рынке, так и на вторичном. В то же время не предполагается существенно подорожание.

Что будет с рынком недвижимости

В комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Юрий Пита рассказал, что при прогнозе относительно событий на рынке недвижимости стоит узнать больше именно о неоднородности региональных рынков. Он говорит, что в восточных областях и городах, приближенных к зоне боевых действий, или тех, которые находятся под постоянным ракетными обстрелами, ситуация с жильем фактически останется без изменений в феврале.

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Все потому, что риск, что имущество будет повреждено или разрушено, высокий довольно. Впрочем, даже в этих регионах, по словам Питы, сделки тоже происходят.

Юрий Пита Экс-президент АСНУ В то же время в других регионах 2023 год прошел под лозунгом активности и роста уровня цен. Такой тренд может сохраниться и в 2024 году.

Чего ждать в феврале

Эксперт прогнозирует, что в феврале стоит ожидать следующего:

Покупатель (инвестор), начиная со второй половины 2023 года, более активно начал интересоваться и покупать объекты в новостройках.

Февраль не станет исключением и цены постепенно будут расти с учетом того, что январь для рынка недвижимости неактивный месяц и покупатели должны активизироваться в феврале.

Значительного роста не ожидается, для этого нет существенных предпосылок, однако в среднем до 5% цены вырастут. Это касается как первичного, так и вторичного рынка.

Где купить жилье дороже всего

Относительно средней цены по рынку, то на данный момент ее трудно вычислить, учитывая продолжение войны в стране. Итак, ориентиром будут цены на декабрь 2023 года с тенденцией к росту.

Согласно данным ЛУН, наибольшая средняя стоимость жилья на первичном рынке, по состоянию на февраль 2024 года, составляет: