Что будет с рынком недвижимости
В комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Юрий Пита рассказал, что при прогнозе относительно событий на рынке недвижимости стоит узнать больше именно о неоднородности региональных рынков. Он говорит, что в восточных областях и городах, приближенных к зоне боевых действий, или тех, которые находятся под постоянным ракетными обстрелами, ситуация с жильем фактически останется без изменений в феврале.
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Все потому, что риск, что имущество будет повреждено или разрушено, высокий довольно. Впрочем, даже в этих регионах, по словам Питы, сделки тоже происходят.
В то же время в других регионах 2023 год прошел под лозунгом активности и роста уровня цен. Такой тренд может сохраниться и в 2024 году.
Чего ждать в феврале
Эксперт прогнозирует, что в феврале стоит ожидать следующего:
- Покупатель (инвестор), начиная со второй половины 2023 года, более активно начал интересоваться и покупать объекты в новостройках.
- Февраль не станет исключением и цены постепенно будут расти с учетом того, что январь для рынка недвижимости неактивный месяц и покупатели должны активизироваться в феврале.
- Значительного роста не ожидается, для этого нет существенных предпосылок, однако в среднем до 5% цены вырастут. Это касается как первичного, так и вторичного рынка.
Где купить жилье дороже всего
Согласно данным ЛУН, наибольшая средняя стоимость жилья на первичном рынке, по состоянию на февраль 2024 года, составляет:
- на первом месте Закарпатская область – за метр квадратный 40,7 тысячи гривен,
- второе место Днепропетровская область – 37,8 тысячи гривен за квадрат,
- следующая область – это Львовская, где за метр квадратный надо отдать 37,3 тысячи гривен,
- четвертое место принадлежит Черновицкой области – 35,8 тысячи за квадрат,
- а замыкает пятерку Киевская область – 35 тысяч за метр квадратный.