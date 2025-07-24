Обучение в автошколе это довольно недешевое занятие. Кроме финансовых вложений оно требует и большого количества времени.

Как получить права в 2025 году?

Получить права в 2025 году нелегко. Для начала, нужно обязательно пройти теоретическое и практическое обучение, пишет 24 Канал.

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Поэтапно процесс получения прав выглядит так:

обучение теории (это можно делать как самостоятельно, так и в автошколе);

сдача теоретического экзамена (только после этого можно начинать заниматься практикой);

практическое обучение в автошколе;

получение водительского удостоверения после сдачи практического экзамена.

Сколько стоит обучение в автошколе в 2025 году?

Стоимость обучения в автошколе зависит от населенного пункта, где осуществляется обучение и непосредственно автошколы. Средние цены следующие:

теория: 3 500 – 8 000 гривен;

3 500 – 8 000 гривен; практика: 600 – 1 500 гривен за час.

По состоянию на сейчас, для допуска к экзамену, ученик должен отъездить 40 часов. То есть, если одночасовое занятие в среднем стоит 1000 гривен, курс обойдется в – 40 000 гривен. Добавим еще стоимость теории и получится – примерно 45 000 гривен.

Также во время обучения нужно будет учитывать сопутствующие расходы. В частности, оплату за подписку на учебные приложения, чтобы готовиться к теоретическому тестированию (средняя цена составляет примерно 400 гривен за месяц, и 650 – за три).

Обратите внимание! 40 часов может не хватить. Считается, что с "нуля" люди учатся вождению за примерно 50 – 60 часов.