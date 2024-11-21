Отсутствие реформ в МСЭК: сколько стоит Украине проблемы с комиссиями

В Украине сейчас более 350 медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), где работают около 1 200 врачей. При таком количестве учреждений, система не только не выдерживает нагрузок военного времени, но и попадает в коррупционные скандалы.

Для чего изменения в работе МСЭКа

До войны фейковые пенсии через МСЭК часто делали государственные служащие или работники госпредприятий, чтобы получать пенсии и дополнительные выплаты, пишет 24 канал со ссылкой на слова Романа Ланского, бывшего советника Минздрава.

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В частности, полсотни прокуроров Хмельницкой области смогли оформить инвалидности и получить дополнительные пенсии на сумму не менее 54 миллионов гривен. Соответственно, неудивительно, что правительство занялось реформой МСЭК.

Переход к новой, более распространенной в мире Международной классификации функционирования (МКФ), замена комиссии и цифровизация данных – лишь первые шаги. Они не меняют суть проблемы, только меняют шило на мыло, одних потенциальных получателей взяток на других,

– сказал Роман Ланский.

И если в 2023 году пенсию по инвалидности получали 1,5 миллиона человек, то средний размер выплат – 3,5 тысячи гривен. Если 20% из них имеют фейковые статусы, это более 1 миллиарда гривен ежемесячно.

Сейчас Министерство предлагает:

изменить классификацию, по которой оценивают пациентов;

убрать комиссии;

отдать этот функционал командам специалистов в кластерных больницах.

В то же время обзор и решения по пациентам так же будут происходить в ручном режиме, а конечные данные будут вноситься в Электронную систему здравоохранения.

Важно! По мнению Романа Ланского, нужно параллельно проводить переаттестацию сомнительных кейсов. Таким образом можно будет получить экономию и кучу бюджетных средств.

Как снизить коррупционные риски при получении инвалидности

По мнению бывшего советника Минздрава, следует разделить процедуру получения инвалидности на несколько этапов и привлечь к ней специалистов из разных регионов. Таким образом удастся разорвать четкую линейную связь между конкретным пациентом и врачом. Ведь именно эта связь и создает коррупционный риск.

Это будет выглядеть так: человек проходит осмотр в Хмельницком, его данные анонимизируются, врач в Николаеве получает обезличенный пакет документов с результатами медосмотров и принимает решение о группе инвалидности,

– пояснил Ланский.

Важно! Врачи должны знать, что их решение периодически проверяют высшие контрольные органы. Кроме того, результаты этих проверок могут попасть к правоохранителям.