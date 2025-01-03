Замена копеек на шаги: во сколько обойдется Украине это нововведение

НБУ еще в октябре 2024 года внес предложение заменить копейки на шаги. Речь идет о "переназвании" разменной монеты в Украине.

Почему копейки хотят заменить на шаги

Глава НБУ Андрей Пышный выразил надежду, что парламент поддержит такую инициативу, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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По мнению главы, это решение является важным шагом к восстановлению исторической справедливости. Ведь "шаг" это исконно украинское название монеты.

Андрей Пышный Ученая степень/должность УНР в 1917 году даже приняла соответствующие законодательные акты, которые определили что соответствующей разменной частью монеты украинской гривны, которая является национальной валютой, является шаг. Во времена Гетманщины шаг активно использовался в денежном счете и соответствующим образом имел огромное распространение.

Пышный отметил, что, если парламент поддержит Нацбанк, первая партия шагов будет отчеканена уже в 2025 году. Глава НБУ также резко отреагировал на заявления о том, во сколько обойдется Украине этот переход.

Важным моментом является то, что я что вокруг этого много спекуляций происходит. Это не будет стоить ни одного шага, ни одной гривны из украинского бюджета, эта замена. Национальный банк знает, как это сделать, и мы обеспечим очень экономную реализацию этой инициативы,

– подчеркнул Пышный.

Интересно, что, по словам Пышного, пробная партия шагов была напечатана еще в 1992 году на Луганском станкостроительном заводе.