Злотый укрепляется: сколько стоит польская валюта сегодня

После роста в стоимости, цена злотого зафиксировалась на одной отметке. Впрочем, банки и обменники несколько изменили стоимость валюты. Сколько стоит злотый сегодня, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 26 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,79 гривны. То есть со вчерашнего дня, 25 сентября, цена валюты не изменилась. Таким образом, официальная стоимость 100 злотых в Украине остается стабильной и будет составлять 1 079 гривен.

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Курс злотого в банках и обменниках

В банках и обменных пунктах курсы валют все же претерпели изменения. В частности, покупка польского злотого в банках обойдется дороже официального курса на около 16 копеек.

Таким образом, по состоянию на утро 26 сентября, по данным "Минфина":

покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,50 гривны (-5 копеек) и продажа – по 10,95 гривны (без изменений);

составляет в среднем по 10,50 гривны (-5 копеек) и продажа – по 10,95 гривны (без изменений); в то же время обменники покупают злотые по 10,78 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,88 гривны (-2 копейки).

То есть, за 100 злотых в банках придется заплатить немало – около 1 095 гривен, а в обменниках чуть меньше – 1 088 гривен.

Интересно! Стоит помнить, что окончательная стоимость валюты зависит от конкретного финансового учреждения, где вы будете покупать валюту.