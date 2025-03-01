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Экономика Макроэкономика Пенсионерам будет не по карману: сколько стоят 500 злотых в Украине
1 марта, 16:43
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Пенсионерам будет не по карману: сколько стоят 500 злотых в Украине

Екатерина Добровольская

Покупка 500 злотых для пенсионеров превращается в значительную финансовую нагрузку, поскольку за эту сумму придется отдать почти всю среднюю пенсию в Украине. Где выгоднее покупать валюту, читайте дальше.

Какой курс злотого к гривне сегодня

По состоянию на 28 февраля, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,53 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В то же время в банках средний курс такой:

  • покупка происходит по 10,10 гривны за злотый;
  • продажа – 10,60 гривны за злотый.

В обменниках средний курс сейчас такой:

  • покупка происходит по курсу – 10,42 гривны за злотый;
  • продажа – 10,55 гривны за злотый.

Сколько нужно отдать за 500 злотых сегодня

  • Если покупать 500 злотых в банке, нужно отдать в среднем около 5 300 гривен;
  • В то же время при покупке 500 злотых в обменнике можно потратить чуть меньше – 5 275 гривен.

За сколько можно обменять 500 злотых онлайн

Средний курс в платежных системах такой:

  • если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;
  • у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.

Соответственно, при обмене 500 злотых можно получить:

  • если обмен происходит через Visa – 5 070 гривен;
  • соответственно через Mastercard – 5 070 гривен.