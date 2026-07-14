В Украине дешевеют овощи "борщового набора": какова стоимость основных продуктов

В Украине продолжают дешеветь овощи нового урожая, в частности картофель, свекла и морковь. В то же время цены на некоторые виды овощей, напротив, начали расти, а цены на капусту остались без изменений.

Какие овощи подешевели больше всего

Аналитики проекта EastFruit сообщают , что в Украине продолжается снижение цен на овощи "борщового набора" нового урожая. Единственным исключением остается белокочанная капуста, оптовые цены на которую сохранились на уровне прошлой недели – 20–25 гривен за килограмм.

Наиболее заметно подешевела морковь нового урожая. Если неделей ранее ее продавали по 43–47 гривен за килограмм, то сейчас цены снизились до 28–30 гривен. В то же время морковь прошлогоднего урожая, напротив, дорожает – верхний предел цены поднялся с 35 до 40 гривен за килограмм. Цены же на молодой картофель стабилизировались на уровне 12–16 гривен за килограмм.

Также подешевела свекла: ее оптовая стоимость снизилась с 17–20 до 14–18 гривен за килограмм. Картофель нового урожая также подешевел – верхний предел цены упал с 25 до 15 гривен за килограмм, тогда как прошлогодний картофель продается по прежней цене – по 12–16 гривен за килограмм.

На овощном рынке наблюдаются и противоположные тенденции. Огурцы подорожали с 15–30 до 25–40 гривен за килограмм, тогда как помидоры, напротив, стали доступнее – их цена упала с 55–75 до 30–60 гривен за килограмм.

Кроме того, на фоне увеличения предложения дешевеют сахарная кукуруза, кабачки и баклажаны. Кукуруза стоит 18–25 гривен за початок, кабачки – до 20 гривен за килограмм, а баклажаны – 70–100 гривен за килограмм. Также снизились цены на зелень: подешевели зеленый лук, укроп и петрушка.

Что происходит с ценами на ягоды и фрукты

В фруктово-ягодном сегменте также наблюдаются заметные изменения. Больше всего подешевела голубика – оптовые цены снизились с 300–450 до 250–350 гривен за килограмм. Несколько дешевле стала и черника: ценовой диапазон сузился до 280–300 гривен за килограмм.

В то же время в конце сезона начала дорожать клубника. Если раньше ее продавали по 120–160 гривен за килограмм, то сейчас цены составляют 135–200 гривен за килограмм.

Также снизилась стоимость абрикосов – с 45–120 до 30–110 гривен за килограмм. А вот вишня, напротив, заметно подорожала: ее оптовая цена выросла с 60–110 до 100–140 гривен за килограмм, что связано с сокращением предложения на рынке.