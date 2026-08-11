Помидоры резко дешевеют: сколько теперь стоит килограмм в супермаркетах

В Украине началась новая волна снижения цен на тепличные помидоры: за неделю цены упали в среднем на 27%. Фермеры наращивают сбор овощей открытого грунта, в то время как спрос на свежую продукцию остается недостаточно высоким.

Помидоры дешевеют из-за избыточного предложения

По данным аналитиков EastFruit, на этой неделе украинские производители вновь начали снижать отпускные цены на тепличные помидоры. Ситуация объясняется прежде всего увеличением предложения на рынке: погодные условия во многих регионах стабилизировались, поэтому фермеры активнее собирают урожай овощей открытого грунта.

В настоящее время уборочная кампания продолжается практически по всей Украине. В то же время спрос на рынке свежих овощей остается недостаточно высоким, что усиливает давление на цены.

На данный момент качественные помидоры производители продают по 30–60 гривен за килограмм. В среднем это на 27% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Дополнительной проблемой для производителей стало качество части урожая. Растения сильно пострадали от засухи и высоких температур, из-за чего на плодах часто появляются солнечные ожоги и трещины. Это затрудняет сбыт такой продукции и вынуждает продавцов идти на уступки в цене.

Несмотря на нынешнее подешевение, помидоры по-прежнему остаются дороже, чем в прошлом году. По данным EastFruit, сейчас цена на эту продукцию в Украине в среднем на 25% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

На полках украинских магазинов цены зависят не только от сорта, но и от торговой сети. По данным Minfin, по состоянию на 28 июля средняя цена красных помидоров составляла 99,80 гривны за килограмм.

Дешевле всего среди представленных сетей красные помидоры продавались в Novus – 69,99 гривны за килограмм. В Auchan цена составляла 91,40 гривны, а в Megamarket – 138 гривен.

Иная ситуация с розовыми помидорами. В Novus их цена составляла 79,99 гривны за килограмм, в Metro – 85 гривен, а в Auchan – 91,40 гривны. Средняя цена розовых помидоров в этих сетях составляла 85,46 гривны за килограмм.

Помидоры сорта "сливка" на тот момент стоили от 82,16 гривны за килограмм в Metro до 143,50 гривны в Megamarket. В Novus цена составляла 109 гривен. Средняя стоимость этого вида помидоров в представленных сетях была на уровне 111,55 гривен за килограмм.

Таким образом, розничные цены пока остаются заметно выше отпускных цен производителей. В то же время дальнейшее увеличение предложения местной продукции может создать дополнительные предпосылки для удешевления помидоров и на полках супермаркетов.

Кстати, в Украине вторую неделю подряд снижаются отпускные цены на морковь из-за избытка предложения и ослабления спроса. В то же время в супермаркетах этот популярный овощ остается значительно дороже, чем год назад.