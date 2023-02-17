В Украине появилось больше вакансий и рабочих: кого ищут чаще
Источник:Work.ua
В январе на платформе для поиска работу Work.ua зафиксировали рекордное количество вакансий с момента полномасштабного вторжения – более 59 тысяч. Последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре прошлого года, когда было 56 719 вакансий.
На западе Украины размещается наибольшее количество вакансий. В центре и на юге страны также наблюдается положительный тренд – восстановление составляет 50-60% от довоенного уровня.
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Наибольшую динамику восстановления в январе, как сравнить с декабрем, показали следующие области:
- Одесская - 26%.
- Хмельницкая - 23%.
- Харьковская - 20%.
- Сумская – 19%.
- Кировоградская – 18%.
Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская – 17 846, Львовская – 6 374, Днепропетровская – 5 541, Одесская – 3 983, Ивано-Франковская области – 1 893.
Оживление рынка труда
В целом, рынок труда в Украине в январе активно восстанавливается. Кроме бума вакансий, появилось больше новых ФЛП, а также на рынке стало больше IT-специалистов, которые приносят едва ли не самый большой доход в бюджет.
В каких областях Украины проще найти работу
Активнее всего люди ищут работу в Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях. На западе Украины все проще, пока рынок здесь почти полностью восстановился. В Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Тернопольской областях, а также в Херсоне конкуренция самая маленькая.
Где в Украине наибольший спрос на рабочее место в январе 2023 года:
- Черновицкая область (+46%)
- Сумская (+44%)
- Киевская (+43%)
- Житомирская (+39%)
- Винницкая (+38%)
Количество резюме увеличилось
В частности, стало больше новых кандидатов в таких отраслях, как недвижимость, администрация и руководство среднего звена, делопроизводство. Наименьшая конкуренция среди узких медицинских специалистов, таких как врачи УЗИ и гастроэнтерологи, электрослесари, горняки.
Среди соискателей работы стало больше женщин
По сравнению с декабрем в январе 2023 года на 44% больше женщин добавили новые резюме. В то же время, мужчин стало меньше среди соискателей работы. Кроме того, у половины кандидатов (52%), создавших новые резюме в январе, нет опыта работы.
Стало больше айтовцев
Много новых соискателей по IT зарегистрировалось на портале Djinni. По данным Opendatabot, в январе 2023-го искатели работы поставили два рекорда: наибольшее количество активированных кандидатов — 21,7 тысяч и 70 тысяч отзывов на вакансии за неделю.
Кроме того, появилось много новых физлиц-предпринимателей. По данным Opendatabot, в январе свое дело открыли 17,6 тысяч предпринимателей, что на 43% больше, чем в декабре.
Поиск работы за границей
- По официальным данным, с начала великой русско-украинской войны около 1,5 миллиона украинцев получили статус временной защиты в Польше. Эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста, то есть около 900 тысяч граждан, нашли работу.
- С начала войны более 70 000 украинцев выехали в Швейцарию и обратились к швейцарским властям в поисках защиты. Те беженцы, которые работали по ставке 70%, в среднем зарабатывали 4477 швейцарских франков (4880 долларов) в месяц.
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