Какую сумму злотых можно получить за 100 долларов сейчас

Соотношение между злотым и долларом остается неизменным почти с начала весны. В апреле весомых изменений также не произошло.

Сколько злотых сейчас в 1 долларе Курс зависит от места, где происходит обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Читайте также Переговоры по пошлинам: ЕС и Китай обсуждают установление минимальных цен на электромобили Каково соотношение доллара к злотому 11 апреля: средний банковский курс сегодня такой – в 1 долларе – 3,71 злотого;

в обменниках за 1 доллар дадут примерно – 3,77 злотых. Платежные системы имеют несколько иной курс: у Mastercard курс обмена составляет – 4,11 злотых за доллар;

в Visa – 4,11 злотых за доллар. Сколько злотых дадут за 100 долларов сегодня если 100 долларов обменивать в банке , то можно получить примерно – 371,11 злотых;

, то можно получить примерно – 371,11 злотых; в обменниках за 100 долларов дадут примерно – 376,61 злотых;

за 100 долларов дадут примерно – 376,61 злотых; при конвертации 100 долларов через Mastercard , можно получить ориентировочно – 410,80 злотых;

, можно получить ориентировочно – 410,80 злотых; через Visa при обмене 100 долларов можно получить – 411,02 злотых.