Словакия опровергла информацию о соглашении с Азербайджаном о транзите газа
Словацкая газовая компания SPP опровергла информацию о возможной сделке с Азербайджаном по транзиту газа через Украину. Европейским компаниям пока не удалось договориться о замене российского газа азербайджанским.
Будет ли транзит
В заявлении говорится, что обсуждение транзита продолжается, однако, информация о скором подписании контракта с участием SPP не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Источники в азербайджанской компании SOCAR также отметили, что значение этого сообщения преувеличено.
Стоит отметить, что SPP была лидером в попытках сохранить транзит, несмотря на войну России с Украиной, поскольку альтернативные маршруты стоят дороже.то отметить, что компания.
Контекст
Агентство Bloomberg сообщило, что венгерские и словацкие компании почти договорились о поставках 12-14 миллиардов кубометров газа в год из Азербайджана.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков скептически прокомментировал перспективы сделки, отметив на пресс-конференции 1 ноября, что не может спрогнозировать дальнейшее развитие событий, в частности после того, как Украина выразила готовность прекратить действующий контракт.
Обратите внимание! Ожидается, что общий объем экспорта российского газа через Украину в этом году составит около 14 миллиардов кубометров – небольшая часть от довоенных показателей.