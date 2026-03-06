Несмотря на планы Евросоюза: Словакия ведет переговоры с "Газпромом"

Национальная газовая компания Словакии под названием SPP ведет переговоры с российским "Газпромом". Стороны обсуждают увеличение импорта российского газа в этом и следующем году.

О чем Словакия договаривается с "Газпромом"?

И это все накануне запрета Европейского Союза на импорт газа из России, о чем пишет Reuters.

Цены на газ в ЕС на этой неделе подскочили на 50%. Цены выросли после того, как Катар прекратил экспорт сжиженного природного газа после ударов США и Израиля по Ирану и дальнейшего ответа Тегерана.

Обратите внимание! В то же время SPP начала переговоры еще до начала этого конфликта.

В ноябре SPP сообщала, что по состоянию на 2025 год получила только треть газа из России, потому что транзит через Украину прекратился в декабре 2024 года. Ранее российские поставки составляли большую часть годового импорта компании – примерно 3 миллиардов кубометров.

По словам источников, компания может увеличить закупки российского газа до 100% своих потребностей до 2027 года, если переговоры завершатся успешно.

В прошлом году Словакия перешла на импорт российского газа через Турцию, однако ограниченная пропускная способность сдерживала объемы поставок. SPP, которая обеспечивает примерно две трети спроса на газ в Словакии, имеет долгосрочный контракт на поставку с "Газпромом", действующий до 2034 года.

Напомним! Правила Евросоюза запрещают странам увеличивать контрактные объемы российского газа в рамках политики блока. Но позволяют определенные необходимые изменения в уже действующие контракты.

Переговоры предусматривают неопределенные изменения в контракт, который охватывает "большие объемы" газа. Любая поправка потребует исключения со стороны ЕС, который должно оценить Министерство экономики Словакии.

Страны ЕС должны полностью прекратить импорт российского СПГ до конца 2026 года. Но трубопроводные поставки могут продолжаться до 1 ноября 2027 года, если страна будет иметь трудности с заполнением газовых хранилищ нерусским газом. Об этом сообщала пресс-служба Европейского Союза.

После этого SPP рассматривает возможность импорта LNG преимущественно через Польшу и Германию, а также Италию. Более того, компания уже получила около 20 предложений по поставкам нероссийского газа после 2027 года.

