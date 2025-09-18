Евросоюз сталкивается с разногласиями внутри блока из-за призывов Дональда Трампа отказаться от российских энергоресурсов. Наибольшие возражения звучат со стороны Словакии и Венгрии, которые отказываются уменьшать импорт энергоносителей из России, если не будет альтернатив.

Почему Словакия и Венгрия не отказываются от российских энергоресурсов?

Словакия и Венгрия дали понять, что будут сопротивляться давлению президента США Дональда Трампа, который требует сократить импорт российской нефти и газа до тех пор, пока страны Европейского союза не обеспечат себе надежные альтернативные источники поставок, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Прежде чем мы сможем взять на себя такие обязательства, необходимо создать соответствующие условия, иначе мы рискуем нанести серьезный ущерб нашей промышленности и экономике. Для поддержки альтернативных маршрутов необходимо сначала развить необходимую инфраструктуру,

– заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Эти слова стали ответом на новое давление со стороны Трампа, который настаивает на том, чтобы все страны ЕС прекратили импорт российских энергоресурсов.

Такая позиция, по мнению Саковой, особенно болезненно заденет Словакию и Венгрию.

Чего добиваются Словакия и Венгрия?

Сакова отметила, что четко определила позицию Словакии во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе.

Американский чиновник выразил понимание и признал, что Соединенные Штаты должны активнее развивать энергетические проекты в Европе,

– добавила словацкая чиновница.

Министр канцелярии правительства Венгрии Гергей Гульяш также подтвердил, что его страна будет отвергать любые инициативы ЕС, которые угрожают надежности ее энергетических поставок.

Интересно! В минувшие выходные Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против российской нефти, если европейские страны решат последовать его примеру.

По словам Саковой, правительство в Братиславе готово закрыть энергетические линии с Россией при условии, что будет создана инфраструктура, способная обеспечивать транспортировку необходимых объемов.

Если у нас будет альтернативный маршрут и достаточная пропускная способность, Словакия не видит проблем с диверсификацией/ Однако полное прекращение импорта российских энергоресурсов, добавила она, несет риски, поскольку страна находится на периферии альтернативных маршрутов, идущих с Запада,

– сказала министр.

Словакия и Венгрия, которые не имеют выхода к морю и граничат с Украиной, исторически были зависимы от российской нефти и газа.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году обе страны запустили ряд инициатив по диверсификации источников поставок.

Примечательно! Сегодня Словакия получает около трети нефти из нероссийских источников по трубопроводу "Адрия", проходящему через Балканы и Венгрию, а также заключила несколько гибких контрактов с западными поставщиками газа. Однако окружение премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжает считать российские поставки стратегически важными.

В Венгрии же убеждены, что санкции ЕС против России неэффективны, и намерены блокировать шаги, которые могут поставить под угрозу стабильность поставок.

Когда речь идет о вещах, которые прямо противоречат интересам Венгрии, например о закупках энергоносителей, мы наложим вето,

– заявил Гульяш.

Что нужно знать об импорте российских энергоресурсов Венгрией и Словакией?