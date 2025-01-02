В бюджете Украины рекордные остатки после 2024 года

Украина смогла выполнить государственный бюджет на 2024 год. Были профинансированы все приоритетные расходы. В частности, выполнены все социальные обязательства.

Сколько осталось в бюджете Украины

Государственное казначейство выполнило все платежки за 2024 год. При этом, в бюджете Украины осталось рекордно много денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Остатки на едином казначейском счете более 100 миллиардов гривен. На валютных счетах – более 163 миллиардов гривен. Это рекордные показатели.

По словам Шмыгаля, статистика Минфина свидетельствует, что:

в общий фонд госбюджета поступило 2,2 триллиона гривен из сборов, налогов и обязательных платежей;

в общий и специальный фонды – более 3,1 триллиона гривен.

Обратите внимание! Шмыгаль также отметил, что приоритетной задачей на следующий год является работа над тем, чтобы Украина получила замороженные российские активы.