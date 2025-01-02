Скільки залишилось в бюджеті України

Державне казначейство виконало всі платіжки за 2024 рік. При цьому, в бюджеті України залишилось рекордно багато грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Читайте також Вартість СПГ у світі може зрости: як на ціну газу вплине припинення транзиту через Україну

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Залишки на єдиному казначейському рахунку більше 100 мільярдів гривень. На валютних рахунках – більше 163 мільярдів гривень. Це рекордні показники.

За словами Шмигаля, статистика Мінфіну свідчить, що:

до загального фонду держбюджету надійшло 2,2 трильйона гривень зі зборів, податків та обов'язкових платежів;

до загального та спеціального фондів – більш як 3,1 трильйона гривень.

Зверніть увагу! Шмигаль також зазначив, що пріоритетним завданням на наступний рік є робота над тим, аби Україна отримала заморожені російські активи.