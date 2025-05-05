Социальная помощь вместо пенсии: как оформить и кто имеет право

Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. В этом году ее размер составляет 2 361 гривна.

Кто может получать социальную пенсию

Помощь от государства предусмотрена для людей, которые имеют страховой стаж менее 15 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Сейчас действуют следующие условия для выхода на пенсию по возрасту:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Если же человек достиг 65 лет однако имеет менее 15 лет стажа, он может оформить социальную пенсию, если позволяет совокупный доход семьи. В этом году ее размер составляет 2 361 гривна – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Как оформить социальную помощь

Для получения помощи можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Паспорт гражданина Украины;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.

Когда социальную помощь могут не предоставить

Есть несколько оснований, чтобы отказать заявителю в предоставлении услуги:

Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или занимается другой деятельностью, приносящей доход.

Члены семьи совершили покупку или оплату услуг на сумму более 50 000 гривен в течение года до обращения за помощью.

Во время проверки выявлены дополнительные источники дохода, которые не были указаны в декларации.

В собственности есть вторая квартира или дом, если их общая площадь превышает 21 квадратный метр на человека и 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

Важно! Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.