Кто может получить 650 гривен

Эти деньги выплатят членам семей погибших или умерших участников боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Читайте также Ко Дню Независимости лица с инвалидностью могут получить до 3 100 гривен

Также эти деньги будут предоставлены:

защитникам и защитницам Украины;

вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований).

В то же время участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей получат 1 000 гривен ко Дню Независимости.

Для лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, предусматривается помощь в размере 3 100 гривен.

Обратите внимание! Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат 450 гривен.