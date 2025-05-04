Хто може отримати 650 гривень

Ці гроші виплатять членам родин загиблих або померлих учасників бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

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Також ці гроші будуть надані:

захисникам і захисницям України;

вдовам/вдівцям, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань).

Водночас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків отримають 1 000 гривень до Дня Незалежності.

Для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачається допомога у розмірі 3 100 гривень.

Зверніть увагу! Учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога отримають 450 гривень.