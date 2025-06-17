Пенсионному фонду передали социальные выплаты: что изменится с июля 2025 года

С 1 июля украинцам, которые имеют право на социальные пособия от государства, будут начислять выплаты по-новому. Также нужно будет подавать только одно общее заявление на выплаты.

Кому будет назначать помощь Пенсионный фонд

Кабинет министров 11 июня передал назначение и выплату ряда социальных пособий от Министерства социальной политики Пенсионному фонду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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С июля Пенсионный фонд будет назначать помощь:

пенсионерам, которые не имеют права на пенсию из-за отсутствия достаточного размера стажа;

лицам с инвалидностью І, ІІ, ІІІ групп;

лицам с инвалидностью І, ІІ, ІІІ групп; малообеспеченным людям, кроме лиц с инвалидностью I группы, которые не получают пенсию, и детей умершего кормильца, который на момент смерти не имел достаточного страхового стажа для назначения пенсии как лицо с III группой инвалидности;

помощь на уход одиноким малообеспеченным людям (кроме I группы), лицам с инвалидностью подгрупп А и Б I группы и одиноким людям старше 80 лет;

военным с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию по инвалидности;

ветеранам Второй мировой, которым назначена пенсия по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

военнослужащим и правоохранителям, которые получают пенсию за выслугу лет.

Важно знать! Пенсионный фонд также будет назначать выплаты социальной помощи лицам с инвалидностью с детства I, II и III групп и детям с инвалидностью до 18 лет, а также надбавку на уход за ребенком с инвалидностью.

Как подавать документы на получение выплат

Чтобы получить один из видов помощи, который с 1 июля перенимает на себя Пенсионный фонд, нужно будет подавать одно заявление общей формы, обозначив в ней необходимый вид социальных выплат. Перечень документов для оформления выплат не изменится.

Принимать заявление и документы на выплаты будут:

сервисные центры Пенсионного фонда независимо от места жительства лица;

центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Пенсионный фонд с помощью почты и на веб-портале электронных услуг, однако веб-портал будут дорабатывать до 1 сентября.

Суммы выплат социальной помощи после их передачи в Пенсионный фонд не изменятся.

Важно! До 1 октября 2025 года Пенсионный фонд должен провести идентификацию всех получателей социальных пособий, которые ему передают от органов соцзащиты. Если к тому времени человек не подтвердил свои данные, соцпомощь ему будут начислять, но не будут выплачивать. Восстановят выплаты с даты ее приостановления после идентификации.