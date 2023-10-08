Новая соцуслуга в 2024 году: на что увеличили расходы в направлении социальной помощи

В бюджете на следующий год увеличили расходы на социальную помощь. Как и в прошлом году, главными направлениями станет помощь незащищенным слоям населения и воинам. Кроме того, планируется создать новый вид социальной услуги.

Как вырастут соцвыплаты в следующем году

Как сообщает 24 Каналу в следующем году на социальное направление выделили на 25 миллиардов гривен больше, чем в нынешнем году. Это означает, что для некоторых категорий украинцев выплаты станут больше.

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Как отметила члена парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, в бюджете выделили 470 миллиардов гривен на соцпомощь.

Леся Забуренно Член парламентского Комитета по бюджету Наибольшие расходы традиционно предусматриваются компенсацией дефицита Пенсионного фонда – 272 миллиарда гривен, чтобы люди могли получать пенсии вовремя. В марте, согласно законодательству, государство будет проводить индексацию пенсий.

Следовательно, на выплаты субсидий заложено 50 миллиардов гривен.

А на помощь людям, оказавшим помощь в сложных обстоятельствах, – почти 137 миллиардов гривен.

Новая соцуслуга: о чем идет речь

В новом 2024 году появится новая социальная услуга – институт помощника ветерана. И значительное количество средств по социальному направлению будет направлено на это.

Это создадут для лиц, желающих помогать украинским воинам проходить адаптацию в гражданской жизни. Для этого должны пройти подготовку в начале 15 тысяч помощников.

Также будут отдельно направлены средства на проект, касающийся зубопротезирования ветеранов войны. Планируется выделить средства на уровне 750 миллионов гривен.

Я убеждена, что и Президент, и Правительство, и парламентарии, несмотря ни на что, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить людям определенный надежный уровень жизни, согласно нынешним условиям, потому что наши воины, прежде всего, воюют за наших людей.

– заметила Забуранная.

В то же время, наибольший акцент в 2024 году остается на помощи воинам и незащищенным слоям населения.