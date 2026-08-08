Даже не 3 000 гривен: на какую помощь могут рассчитывать украинцы без стажа

Отсутствие официального стажа не всегда означает полную утрату права на государственную поддержку. При определенных условиях украинцы, не работавшие официально, могут оформить специальное пособие.

Какую помощь могут получить украинцы без официального стажа

Отсутствие необходимого страхового стажа не всегда означает, что человек останется без государственной поддержки. Если по достижении 65 лет у украинца менее 15 лет страхового стажа или его нет вовсе, он может обратиться за государственной социальной помощью, напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Назначить такую помощь могут при условии, что человек не получает пенсию или другие государственные социальные выплаты, а также относится к категории малообеспеченных. Для этого среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев не должен превышать прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.

Каков размер помощи

Размер государственной социальной помощи определяется в соответствии с законодательством с учетом прожиточного минимума и материального положения человека. Как поясняют в Пенсионном фонде, для граждан, не имеющих права на пенсию, базовый размер выплаты составляет 30 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что в настоящее время составляет 778,50 гривен.

По достижении 65-летнего возраста такая помощь назначается пожизненно, если человек и в дальнейшем соответствует требованиям законодательства.

Как оформить выплату

Для назначения государственной социальной помощи необходимо подать заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и декларацию о доходах и имущественном положении.

Подать документы можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, через ЦПАУ или уполномоченных лиц органов местного самоуправления.

Важно! Кроме того, оформить помощь можно онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или приложение "Дія", а также отправить документы по почте в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Почему официальная работа важна для будущей пенсии

Страховой стаж формируется только за те периоды, когда за работника уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ). Именно поэтому неофициальная занятость может не только уменьшить будущую пенсию, но и лишить права на ее назначение в установленном законом возрасте.

Как пояснял в комментарии 24 Канала пенсионный эксперт Сергей Коробкин, размер пенсии зависит прежде всего от двух показателей, а именно страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались взносы.